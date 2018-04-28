Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçı öncesi rakamlar

Deportivo Alaves ve Atletico Madrid, 29 Nisan 2018 Pazar günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:15. 41 puanlı Deportivo Alaves 13. sırada bulunuyor, Atletico Madrid 72 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Deportivo Alaves, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Atletico Madrid, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 146 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportivo Alaves kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Atletico Madrid sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Deportivo Alaves önceki hafta Leganes mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Atletico Madrid, Athletic Bilbao karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Deportivo Alaves, 18 gol attı ve 21 gol yedi.

Atletico Madrid, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Atletico Madrid, deplasmanda 26 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.