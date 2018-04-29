Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçı öncesi rakamlar

Deportivo Alaves ve Atletico Madrid, 29 Nisan 2018 Pazar günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:15. Deportivo Alaves 41 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Atletico Madrid 72 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Deportivo Alaves, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Atletico Madrid son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 146 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo Alaves galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 2.90, Atletico Madrid galibiyet oranı 2.00. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Deportivo Alaves önceki hafta Leganes mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Atletico Madrid, Athletic Bilbao karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Deportivo Alaves, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Deportivo Alaves, kendi sahasında 18 gol attı, 21 gol yedi.

Atletico Madrid, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Atletico Madrid, deplasmanda 26 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.