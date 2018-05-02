Deportivo Cali - Atletico Nacional maçı öncesi rakamlar

Kolombiya Primera A Apertura heyecanı devam ediyor. Deportivo Cali, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü Atletico Nacional takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 04:00. Deportivo Cali 28 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Atletico Nacional 35 puanda ve 1. sırada. Deportivo Cali, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Atletico Nacional, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 512 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportivo Cali kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Atletico Nacional sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Deportivo Cali son hafta oynanan Millonarios maçında 5-1 yenildi.

Atletico Nacional ise Medellin karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Deportivo Cali, 19 gol attı ve 4 gol yedi.

Atletico Nacional ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Nacional, 9 gol atarken 10 gol yedi.