Deportivo Cali - Atletico Nacional maçı rakamları

Kolombiya Primera A Apertura Çeyrek Final maçında Deportivo Cali ile Atletico Nacional, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 04:00. Ev sahibi Deportivo Cali, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Atletico Nacional, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 381. İddaa'da Deportivo Cali kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Atletico Nacional kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Deportivo Cali son haftadaki Deportivo Pasto müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Atletico Nacional ise Deportivo Rionegro maçında 1-0 kazandı.