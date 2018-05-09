Deportivo Capiata - Cerro Porteno sahaya çıkıyor

Paraguay Profesyonel Lig Apertura maçında Deportivo Capiata ile Cerro Porteno, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:45. Deportivo Capiata 19 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Cerro Porteno 25 puanda ve 3. sırada. Deportivo Capiata son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Cerro Porteno son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 526 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo Capiata galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Cerro Porteno galibiyet oranı 0.00.

Deportivo Capiata son haftadaki Independiente müsabasında 0-1 yenildi.

Cerro Porteno, Rubio Nu karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Deportivo Capiata, 13 gol attı ve 10 gol yedi.

Cerro Porteno ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cerro Porteno, 10 gol atarken 6 gol yedi.