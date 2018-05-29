Deportivo Capiata - Nacional Asuncion maçı öncesi rakamlar

Paraguay Profesyonel Lig Apertura maçında Deportivo Capiata ile Nacional Asuncion, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:40. 20 puanlı Deportivo Capiata 9. sırada bulunuyor, Nacional Asuncion 34 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Deportivo Capiata, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Nacional Asuncion, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 218. İddaa'da Deportivo Capiata kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Nacional Asuncion kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Deportivo Capiata son hafta oynanan Independiente maçında 0-1 yenildi.

Nacional Asuncion ise General Diaz maçında 2-0 kazandı.

Deportivo Capiata, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 14 gol yedi.

Nacional Asuncion, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Nacional Asuncion, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.