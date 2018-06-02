Deportivo Capiata - Olimpia maçı istatistikleri

Deportivo Capiata ve Olimpia, 03 Haziran 2018 Pazar günü Paraguay Profesyonel Lig Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 23:30. 20 puanlı Deportivo Capiata 10. sırada bulunuyor, Olimpia 49 puana sahip ve 1. sırada. Deportivo Capiata, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Olimpia son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 399 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportivo Capiata kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Olimpia sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Deportivo Capiata son hafta oynanan Olimpia maçında 1-2 yenildi.

Olimpia ise Deportivo Capiata maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Deportivo Capiata, 16 gol attı ve 15 gol yedi.

Olimpia, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Olimpia 19 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.