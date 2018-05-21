Deportivo Capiata - Sol de America karşılaşma önü

Paraguay Profesyonel Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Deportivo Capiata, 22 Mayıs 2018 Salı günü Sol de America takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 00:30. Maç öncesi Deportivo Capiata 19 puanla 9. sırada, Sol de America 23 puanla 5. sırada bulunuyor. Deportivo Capiata, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sol de America, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 529 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportivo Capiata kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sol de America sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Deportivo Capiata önceki hafta Independiente mücadelesinde 0-1 yenildi.

Sol de America ise Libertad karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Deportivo Capiata, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 13 gol yedi.

Sol de America ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sol de America, 10 gol atarken 18 gol yedi.