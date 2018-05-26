Deportivo Cuenca - Aucas düellosu

Deportivo Cuenca ve Aucas, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. 8 puanlı Deportivo Cuenca 12. sırada bulunuyor, Aucas 18 puana sahip ve 7. sırada. Deportivo Cuenca, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Aucas, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 307 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo Cuenca galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Aucas galibiyet oranı 0.00.

Deportivo Cuenca son hafta oynanan Universidad Catolica maçında 1-0 kazandı.

Aucas ise LDU-Quito karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Deportivo Cuenca, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Deportivo Cuenca, kendi sahasında 6 gol attı, 7 gol yedi.

Aucas, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Aucas, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.