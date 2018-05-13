Deportivo Cuenca - Barcelona SC sahaya çıkıyor

Ekvador Premier A 1.Aşama maçında Deportivo Cuenca ile Barcelona SC, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 00:00. 7 puanlı Deportivo Cuenca 12. sırada bulunuyor, Barcelona SC 26 puana sahip ve 2. sırada. Deportivo Cuenca son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Barcelona SC son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 579 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportivo Cuenca kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Barcelona SC sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Deportivo Cuenca önceki hafta El Nacional mücadelesinde 1-2 yenildi.

Barcelona SC ise Universidad Catolica maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Deportivo Cuenca, 6 gol attı ve 6 gol yedi.

Barcelona SC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Barcelona SC, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.