Deportivo Cuenca - Delfin maçı heyecanı

Ekvador Premier A 1.Aşama maçında Deportivo Cuenca ile Delfin, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 04:00. 9 puanlı Deportivo Cuenca 12. sırada bulunuyor, Delfin 25 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Deportivo Cuenca, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Delfin, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 177 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportivo Cuenca kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Delfin sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Deportivo Cuenca son hafta oynanan El Nacional maçında 1-2 yenildi.

Delfin ise Clan Juvenil karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Deportivo Cuenca, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Deportivo Cuenca, kendi sahasında 7 gol attı, 8 gol yedi.

Delfin, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Delfin 7 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.