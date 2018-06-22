Deportivo Cuenca - Emelec karşılaşma önü

Ekvador Premier A 1.Aşama maçında Deportivo Cuenca ile Emelec, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 04:00. Maç öncesi Deportivo Cuenca 12 puanla 11. sırada, Emelec 30 puanla 4. sırada bulunuyor. Deportivo Cuenca son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Emelec son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 155 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo Cuenca galibiyet oranı 4.00, beraberlik oranı 3.30, Emelec galibiyet oranı 1.55.

Deportivo Cuenca son haftadaki El Nacional müsabasında 1-2 yenildi.

Emelec ise Jose Teran maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Deportivo Cuenca, 9 gol attı ve 9 gol yedi.

Emelec ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Emelec, 11 gol atarken 13 gol yedi.