Deportivo La Coruna - Barcelona maçı öncesi rakamlar

İspanya Primera Lig maçında Deportivo La Coruna ile Barcelona, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Deportivo La Coruna 28 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Barcelona 83 puanda ve 1. sırada. Deportivo La Coruna son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Barcelona, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 154 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo La Coruna galibiyet oranı 9.00, beraberlik oranı 4.75, Barcelona galibiyet oranı 1.15. Alt oranı 3.00, üst oranı 1.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Deportivo La Coruna son haftadaki Las Palmas müsabasında 3-0 kazandı.

Barcelona ise Eibar maçında 4-2 kazandı.

Deportivo La Coruna, evinde 4 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 25 gol yedi.

Barcelona, dış sahada 11 galibiyet, 6 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Barcelona 38 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.