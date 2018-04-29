Deportivo La Coruna - Barcelona maçı öncesi rakamlar

İspanya Primera Lig maçında Deportivo La Coruna ile Barcelona, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Deportivo La Coruna 28 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Barcelona 83 puanda ve 1. sırada. Deportivo La Coruna, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Barcelona son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 154 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportivo La Coruna kazanırsa 9.00, beraberlik çıkarsa 4.75, Barcelona sahadan galip ayrılırsa 1.15 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 3.00, 2.5 gol üstünün oranı 1.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Deportivo La Coruna önceki hafta Las Palmas mücadelesinde 3-0 kazandı.

Barcelona ise Eibar karşılaşmasında 4-2 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Deportivo La Coruna, 18 gol attı ve 25 gol yedi.

Barcelona, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 11 galibiyet, 6 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Barcelona, deplasmanda 38 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.