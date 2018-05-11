Deportivo La Coruna - Villarreal maç önü

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Deportivo La Coruna, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Villarreal takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. 29 puanlı Deportivo La Coruna 18. sırada bulunuyor, Villarreal 57 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Deportivo La Coruna, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Villarreal, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 325. İddaa'da Deportivo La Coruna kazanır 2.90, berabere biter 3.30, Villarreal kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Deportivo La Coruna son hafta oynanan Las Palmas maçında 3-0 kazandı.

Villarreal, Valencia karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Deportivo La Coruna, evinde 4 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 29 gol yedi.

Villarreal, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Villarreal, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.