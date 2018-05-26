Deportivo Municipal - Sport Rosario maçı istatistikleri

Deportivo Municipal ve Sport Rosario, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:45. Maç öncesi Deportivo Municipal 1 puanla 11. sırada, Sport Rosario 3 puanla 2. sırada bulunuyor. Deportivo Municipal son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sport Rosario, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 210. İddaa'da Deportivo Municipal kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sport Rosario kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Deportivo Municipal önceki hafta Real Atletico Garcilaso mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Sport Rosario ise Academia Cantolao karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.