Deportivo Municipal - Sporting Cristal maçı rakamları

Deportivo Municipal ve Sporting Cristal, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 23:30. 4 puanlı Deportivo Municipal 4. sırada bulunuyor, Sporting Cristal 4 puana sahip ve 5. sırada. Deportivo Municipal son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sporting Cristal, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 278 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportivo Municipal kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sporting Cristal sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Deportivo Municipal son hafta oynanan Real Atletico Garcilaso maçında 0-0 berabere kaldı.

Sporting Cristal ise Universitario karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Deportivo Municipal, 4 gol attı ve 0 gol yedi.

Sporting Cristal ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sporting Cristal, 1 gol atarken 1 gol yedi.