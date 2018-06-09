Deportivo Municipal - Union Comercio maç önü

Peru Premier Lig Apertura maçında Deportivo Municipal ile Union Comercio, 10 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:45. Deportivo Municipal 4 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Union Comercio 7 puanda ve 9. sırada. Deportivo Municipal, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Union Comercio, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 247 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportivo Municipal kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Union Comercio sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Deportivo Municipal son haftadaki Sport Boys müsabasında 0-2 kazandı.

Union Comercio ise Academia Cantolao karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Deportivo Municipal, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 1 gol yedi.

Union Comercio, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Union Comercio 0 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.