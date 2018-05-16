Deportivo Pasto - Envigado maçı ne zaman?

Kolombiya Kupa 3.Tur maçında Deportivo Pasto ile Envigado, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 04:00. Maç öncesi Deportivo Pasto 1 puanla 12. sırada, Envigado 1 puanla 13. sırada bulunuyor. Deportivo Pasto son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Envigado, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 493 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportivo Pasto kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Envigado sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Deportivo Pasto son haftadaki Deportivo Cali müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Envigado, Medellin karşılaşmaında 2-0 kazandı.