Deportivo Santani - Cerro Porteno maçı heyecanı

Paraguay Profesyonel Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Deportivo Santani, 10 Haziran 2018 Pazar günü Cerro Porteno takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:40. Maç öncesi Deportivo Santani 21 puanla 9. sırada, Cerro Porteno 41 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Deportivo Santani, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Cerro Porteno son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 246. İddaa'da Deportivo Santani kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Cerro Porteno kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Deportivo Santani önceki hafta Sportivo Luqueno mücadelesinde 4-1 kazandı.

Cerro Porteno ise Deportivo Capiata karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Deportivo Santani, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Deportivo Santani, kendi sahasında 15 gol attı, 13 gol yedi.

Cerro Porteno ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cerro Porteno, 17 gol atarken 9 gol yedi.