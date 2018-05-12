Deportivo Santani - Independiente rakamlar

Paraguay Profesyonel Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Deportivo Santani, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Independiente takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:15. Deportivo Santani 15 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Independiente 24 puanda ve 5. sırada. Deportivo Santani, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Independiente son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 373. İddaa'da Deportivo Santani kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Independiente kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Deportivo Santani son hafta oynanan Sportivo Trinidense maçında 1-0 kazandı.

Independiente ise Cristóbal Colón karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Deportivo Santani, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 12 gol yedi.

Independiente, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Independiente 7 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.