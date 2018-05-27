Deportivo Santani - Sportivo Luqueno maçı istatistikleri

Deportivo Santani ve Sportivo Luqueno, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü Paraguay Profesyonel Lig Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:40. 16 puanlı Deportivo Santani 11. sırada bulunuyor, Sportivo Luqueno 17 puana sahip ve 10. sırada. Deportivo Santani, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sportivo Luqueno son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 349 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo Santani galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Sportivo Luqueno galibiyet oranı 2.40.

Deportivo Santani son haftadaki Sportivo Luqueno müsabasında 4-1 kazandı.

Sportivo Luqueno ise Deportivo Santani karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Deportivo Santani, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Deportivo Santani, kendi sahasında 12 gol attı, 13 gol yedi.

Sportivo Luqueno, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sportivo Luqueno 12 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.