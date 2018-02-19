Oxfam'dan sonra bir 'yardım' rezaleti daha! Depremzedelere seks karşılığı yemek!

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam çalışanlarının Haiti'de 2010'da meydana gelen depremin ardından depremzedelerle para karşılığı birlikte olduğu iddialarının ardından benzer bir skandal haberi de ABD merkezli World Vision isimli yardım kuruluşundan geldi.
2010'da Haiti'de meydana gelen depremin ardından bölgede faaliyete geçen World Vision isimli kuruluşun bazı çalışanlarının depremzedelerin mağduriyetinden faydalanarak, yiyecek karşılığı cinsel ilişkiye girdikleri belirtildi.
Yiyecek karşılığı cinsel ilişkiye zorlanan depremzedelerin, depremde ailelerini kaybeden 12-17 yaş arası kız çocukları olduğu belirtildi.
World Vision yetkilileri konunun detaylı bir şekilde incelendiği belirtirken, suçlamaları reddetti.
İngiltere kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle'ın küresel elçiliğini yaptığı World Vision, İngiltere hükümetinden de resmi finansal destek alan yardım kuruluşlarından biri olarak görülüyor.
OXFAM DİREKTÖRÜNDEN İTİRAF
Oxfam'ın Haiti şubesinin direktörü Roland van Hauwermeiren'in, 2010'da Haiti'de depremzedelerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini itiraf ettiği bildirildi.
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, bazı çalışanlarının Haiti'de depremzedelerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğinin ortaya çıkmasıyla uluslararası kamuoyundan gelen baskılar üzerine, iddialarla ilgili 2011 yılında hazırladığı kurum içi raporunun sansürlenmiş bir versiyonunu yayımladı.
Raporda, ülke yöneticisi Hauwermeiren'in hakkındaki iddialara ilişkin sorgulandığı ve "Oxfam'ın sağladığı dairesinde para verdiği depremzedelerle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf ettiği" yer aldı.
Aynı raporda, Haiti'deki davranışları nedeniyle 7 Oxfam çalışanının kurumdan ayrıldıkları dikkati çekti. Oxfam'a ait yerlerde para karşılığı cinsel ilişkiye girmeleri sebebiyle bir çalışanın görevden alındığı, üçünün de istifa ettiği belirtilen raporda, küçük yaştaki seks işçilerinin kullanılmış olma ihtimaline de değinildi.
Raporda, iddialarla ilgili yürütülen soruşturmadaki tanıkların tehdit edildiği de kaydedildi. Oxfam'ın raporunda, birinin aynı zamanda porno içerikli video indirmesi de dahil olmak üzere iki çalışanın zorbalık ve yıldırma nedeniyle görevlerinden alındığı, bir kişinin de personeli korumakta başarısız olduğu için kurumdan atıldığı aktarıldı.
İddialar sebebiyle suçlamalarda adı geçenlerin kimliklerini saklamak üzere bazı bölümlerinin karartıldığı raporun karatılmamış ve orijinal versiyonunun bir kopyasının Haiti hükümetine verilmesi bekleniyor.
Hauwermeiren, geçen hafta skandalın patlak vermesinin ardından, Haiti'de para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği suçlamasını reddetmişti.
THE TIMES ORTAYA ÇIKARDI
The Times gazetesi önceki hafta Oxfam'ın 2011'de hazırladığı ancak sümen altı edilen soruşturma raporuna dayandırdığı bir haber yayımlamıştı.
Oxfam'ın Haiti şubesinin direktörü Roland van Hauwermeiren ile bazı çalışanlarının depremzede kadınlar ile para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ancak yardım kuruluşunun olayı örtbas ettiği ortaya çıkmıştı. 2010'da yaşanan Haiti depremi sırasında gerçekleşen olayda, Oxfam’ın Hauwermeiren için kiraladığı villanın kullanıldığı da belirlenmişti.
Olaya karışan depremzedelerden bazılarının 18 yaşın altında olduğu iddiaları da Oxfam'ın sümen altı ettiği soruşturma raporuna yansımasına karşın, kurumun, Hauwermeiren'i resmi makamlara ihbar etmek yerine kademeli bir şekilde istifa ettirmeyi tercih ettiği belirlenmişti.
YILLIK BÜTÇESİ 300 MİLYON STERLİN
İngiliz hükümetinin katkıları ve halktan topladığı bağışlarla yılda yaklaşık 300 milyon sterlin bütçe kullanan Oxfam’ın, kamuoyundaki imajının ve yardım çalışmalarının olumsuz etkilenmemesi için olayı sümen altı ettiği öne sürülmüştü.
Hauwermeiren’in yanı sıra olaya karışan iki çalışanı daha istifa ettiren ve dört çalışanın işine son veren Oxfam’ın, İngiltere’de yardım kuruluşlarını denetleyen Hayır Kurumları Komisyonuna olayın ayrıntılarını iletmediği ortaya çıkmıştı.
Ancak Oxfam, skandalı örtbas ettiği yönündeki iddiaları reddediyor. Kuruluş, olayda 18 yaşından küçük kızların karıştığı iddiasının da kanıtlanmadığında ısrar ediyor.
Haiti'de 2010'da meydana gelen depremde yaklaşık 220 bin kişi hayatını kaybetmiş, 300 bin kişi yaralanmış, bir milyon 300 bin kişi de evsiz kalmıştı.
Oxfam 2011'de kamuoyuna yaptığı açıklamada, Haiti'de görev yapan bazı çalışanlarının "uygunsuz davranış" soruşturması sonrasında işi bıraktığını ancak soruşturmanın parasal olmadığını bildirmişti.
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