Derbi kralı Kasımpaşa!

Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda çıktığı 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Lacivert-Beyazlı ekip, üç büyüklerden ikisine evinde boyun eğmedi.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Ligin 2. haftasında Beşiktaş’la 2-2 berabere kalan Paşa, ikinci yarının başlarında ise lider G.Saray’ı 2-1 yenerek eli boş göndermişti. Beşiktaş ve G.Saray’a geçit vermeyen İstanbul temsilcisi, bugün ağırlayacağı F.Bahçe’ye de aynı tarifeyi uygulamanın hesaplarını yapıyor.

F.Bahçe’nin ligdeki konumuna bakmaksızın ligi bitirebildiği kadar üst sıralarda bitirmek isteyen Kasımpaşa, Sarı-Lacivertliler’den puan ya da puanlar almak istiyor