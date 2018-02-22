Fenerbahçe ligde pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 15.00’ta başladı. Oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar.

Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Bu arada uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayan Martin Skrtel dünkü idmanda yer aldı. Slovak yıldızın çalışmanın tamamında yer alıp sorunsuz bir şekilde tamamlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.