Derbi PFDK'lık oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Ahmet Nur Çebi'nin Galatasaray derbisinde "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.
Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerinin de derbide taraftarlarının "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.
3 FUTBOLCU PFDK'YA SEVK EDİLDİ
TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de forma giyen 3 futbolcuyu PFDK'ya gönderdi.
Kayserisporlu futbolcular Deniz Türüç ve Silviu Lung'un, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması sonrasında çıkan olaylarda "saldırı" gerekçesiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı. Ayrıca Alanyaspor Kulübü görevlisi Baran Bojnak'ın da aynı gerekçeyle PFDK'ya sevk edildiği vurgulandı.
Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Aytaç Kara'nın da Teleset Mobilya Akhisarspor maçında "sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildiği kaydedildi.
SÜPER LİG'DEN 4 KULÜP PFDK'DA
TFF Hukuk Müşavirliği, 4 Süper Lig kulübünü de PFDK'ya sevk etti.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa mücadelesindeki "çirkin ve kötü tezahürat" ile "merdivenlerin boş bırakılmaması" sebeplerinden PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.
Göztepe'nin, Kardemir Karabükspor maçındaki "saha olayları" nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.
Atiker Konyaspor-Bursaspor maçındaki "saha olayları" ile "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle iki kulübün de PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.
Öte yandan TFF 1. Lig temsilcilerinden Denizlisporlu futbolculardan Burak Altıparmak'ın, Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki "kural dışı hareketi", Andre Moritz'in ise aynı karşılaşmadaki "kural dışı hareketi" ve "hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği vurgulandı.
MKE Ankaragücü'nün, Ümraniyespor maçında "7 futbolcusunun sarı kart görmesinden dolayı takım halinde sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle, Boluspor'un da Adanaspor maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.
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