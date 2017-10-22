Derbi tam 30 ülkede yayınlanacak

Galatasaray'la Fenerbahçe’nin kozlarını paylaşacağı dev maç, dünyanın birçok ülkesinde de naklen yayınlanacak...

Gazete Habertürk'ün haberine göre Türkiye’nin 1 numaralı derbisi italya, ingiltere, Portekiz, Güney Afrika, Yunanistan, romanya, Sırbistan, Fransa, Rusya, Polonya, Arnavutluk, Avusturya, israil, Almanya, Azerbaycan ve Brezilya başta olmak üzere 60’dan fazla ülkede canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.

galatasaray-fenerbahçe

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