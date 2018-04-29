Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışının en önemli maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Mücadelenin 65. dakikasında Tosic kırmızı kart gördü, Gomis ise penaltı kaçırdı!
Habertürk Spor yazarı Bülent Yavuz, maçın hakemi Fırat Aydınus'un performansını ve tartışması pozisyonları yorumladı:
"Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım attı. Oldukça heyecanlı bir mücadele oldu. Galatasaray'ın daha net pozisyonları vardı. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra oyundan düştü. Galatasaray için maç tek kaleye döndü."
"Hakem Fırat Aydınus, Türkiye'de en çok derbi yöneten hakem. Yani bu derbilerin vazgeçilmez ismi. Çok tecrübeli ve deneyimli bir hakem. Bu derbi, sezonun en kritik maçıydı. Adetada tereyağından kıl çeker gibi maçı yöneterek, herhangi bir spekülasyona imza atmadı."
BELHANDA'YA VERİLEN SARI KART...
"Belhanda'nın sarı kartı yeterliydi, fazlası olmaz. Kırmızı kart diyenlere katılmak mümkün değil. Çünkü dirseğin sivri ucuyla yapılmış bir hareket değildi. Kolla yapılan bu müdahelenin en ağırı sarı karttır, başka olmaz. Hakemin kararına katılıyorum."
"54. dakikada Medel'in eline gelen bir top var. Burada penaltı yoktu. Galatasaraylı futbolcuların itirazı boşunaydı."
PENALTI VE KIRMIZI KART
"64. dakikada Gomis ceza alanı içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalacakken; Tosic, Gomis'i çekerek avantajını kaybettirmeye çalışıyor. Tosic'in burada topla oynama niyeti yok. Tamamen Galatasaraylı oyuncunun gol atmasını engellemek için yapılan bir müdahale."
"Hakem penaltı kararını gecikmeli verdi. Arkasından da kırmızı kartla Tosic'i oyundan attı."
"Tartışmasız bir penaltıydı. Kırmızı kart kararı da bariz gol şansını engellemekten dolayı tartışmasız doğruydu."
"Burada hakemi eleştirirsek sadece gecikmesinden dolayıdır. Fırat Aydınus'un verdiği diğer kararların da tamamı doğruydu. Bu maç ancak bu kadar yönetilirdi. Kendisini ve arkadaşlarını tebrik ediyorum."
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