İlk gol önemli tabii. 'Son 49 derbide ilk golü atan takımlar sadece 3 kez yenildi' demişsiniz, bunun ikisinin Aykut Kocaman (Her ikisi de Beşiktaş'a karşı) olduğunu unutmamak gerek. Fakat üçüncü maçta da Galatasaray'a karşı ilk golü yiyen Fenerbahçe, maçı 2-1 kazanmasını bilmişti, o zaman da teknik direktör Aykut Kocaman'dı. Dolayısıyla bu tip istatistikler tek başına çok anlam ifade etmiyor. Maç günü performansı diye bir gerçek var. Kimin maç günü performansı daha iyiyse galibiyete yakın taraf o olacak.

Bu tip derbilerde tahmin yapmak çok zor ama günümüzde ev sahipleri her zaman avantajlı. Üç sonuçtan ikisi Galatasaray'a, sadece birinin Fenerbahçe'ye yeteceği bir ortamdayken Fenerbahçe'nin avantajı stadı ve derbi maçları oynamayı iyi bilmesi...

Şu ana kadar derbi atmosferi sakin geçiyor. Herhangi tarafta bir gerilim görünmüyor. Galatasaray bence şu ana kadar doğru bir tavır belirledi. Sakin ve Fenerbahçe'yi tahrik eden demeçlerden kaçınarak, mantıklı bir yol izliyorlar. Fenerbahçe kendine güvenli ama onlar da Galatasaray'ı aşağılayacak veya tahrik edecek bir söylemde bulunmuyorlar. Beşiktaş-Bayern Münih maçı, Alex'in gelişi derken maçın atmosferine de çok da girilemedi. Bülent Yıldırım'ın atanacağı zaten kesin gibiyken hakemlik bir sürpriz de yok. Sanıyorum ki yarından itibaren derbinin havasına daha çok girilir.

Fenerbahçe elbette kazanmak ve artık yarışta sesini daha gür çıkarmak, Galatasaray ise Kadıköy'deki büyüyü bozmak isteyecektir. Ama iki ekip de öncelikle kaybetmemeyi düşünecektir. Hele hele Aykut Kocaman... Çünkü kaybederse sadece derbiyi kaybetmiş olmaz. Galatasaray ise yenilse bile çökmez! Galibiyeti arzu ederler de bir puana da haklı olarak takla atarlar. Galatasaray kadrosu daha kaliteli ve çok daha arzulu, iştahlı bir futbol oynuyor. Gomis bile tek başına fark yaratıyor. Ancak Kadıköy'den çıkmak hiçbir zaman kolay olmadı. Favorim yok, ağırlıklı ihtimal beraberlik.

Galatasaray bu maça kafa olarak rahat çıkacak. Geçen haftaki Atiker Konyaspor galibiyeti onlara bu rahatlığı sağladı. Sarı-kırmızılılar, berabere bile kalsa aradaki 6 puanı koruyacak. Fenerbahçe için risk fazla. Bir kayıp hali, Fenerbahçe'yi büyük sıkıntı içerisine sokacak. Belki de lig defterini kapatacaklar. O yüzden mutlaka maçı kazanması lazım. Fenerbahçe, bunu düşünerek sahaya çıkacak. Bu sezon belki de ilk kez seyircisini arkasında hissedecek. Fatih Terim, büyük maçların hocasıdır ama Kadıköy olayı biraz farklı. Zamanında Fatih hoca orada şampiyonluğunu ilan ettiği maç olsa da Kadıköy'de büyük sıkıntılar yaşadı. Kadıköy'de oynanan maçlar standart bir derbi maçından daha farklı oluyor. Ben Fenerbahçe'nin yılların verdiği psikolojik avantajı da kullanarak bu maçı alacağını düşünüyorum.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kırılma noktalarından biri olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, bu cumartesi oynanacak. Bir tarafta 18 yıldır Kadıköy'de Aslan'a boyun eğmeyen Fenerbahçe, bir tarafta ligin zirvesindeki Galatasaray... Bu önemli karşılaşma öncesi Habertürk Spor ailesine görüşlerini sorduk, derbiyle ilgili önemli rakamları derledik.

Cimbom'u sırtlayan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin üç forvetinden 15 gol daha fazla attı. 33 yaşındaki Fransız yıldız, ligde 24 maçta 25 gol atarken, Kanarya’nın üç golcüsü Janssen, Fernandao ve Soldado toplam 10 gol kaydetti.

ERHAN TELLİ: ŞANS CESURDAN YANADIR

(Gazete Habertürk Galatasaray muhabiri)

Galatasaray’ın bu kez çok farklı bir metodla Fenerbahçe derbisine hazırlandığı ortada. Fatih Terim’in kafasından neler geçiyor bilemiyorum ama ben meslek hayatımda ilk kez böylesine önemli bir derbi öncesinde hocanın son antrenmanı stada alarak on binlerce taraftara açmasına tanık oluyorum...

Bu uygulamada amaç belli ki takımı rahatlatıp maçın stresinden uzaklaştırmak. Taraftarın da desteğiyle derbi öncesinde büyük bir sinerji oluşturmak... Ayrıca rakibe de, ‘biz sizin için öyle olağanüstü hal falan ilan etmedik. Son antrenmanımızı bile herkesin gözü önünde yapıyoruz. Stres falan yok. Gayet rahatız’ mesajı veriliyor sanki...

Galatasaray, Kadıköy'de 13 dakika galip oynadı Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanında 18 maçlık galibiyet hasreti bulunan Galatasaray, bu karşılaşmalarda sadece 13 dakika skor üstünlüğünü elinde tutabildi. Kadıköy'de rakibine ligde 18 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda önemli ve geçilmesi zor bir istatistiğe de imza attı. 2000-2001 sezonuyla başlayan söz konusu periyotta toplam 1620 dakikayı kapsayan 18 lig maçında, sarı-lacivertli ekip, 928 dakikalık süreyi skor bakımından önde oynarken, 679 dakikada ise skora eşitlik hakim oldu.

18 senedir Kadıköy’de derbi kazanamamış Galatasaray’ın bu rahatlığı ve son antrenmanda oluşacak kenetlenme bu maçı mental açıdan nasıl etkileyecek, bunu da Cumartesi akşamı hep birlikte göreceğiz.



Tıpkı bir boks maçı gibi görüyorum esasında ben bu tip maçların öncesini... 90 dakikanın çok öncesinde başlıyor aslında derbiler. Maç öncesindeki bu rahatlığa bakılırsa, Galatasaray mental açıdan 1-0 önde gibi. Ama asıl mesele, bu rahatlığı ve sakinliği hakemin başlama düdüğünden sonra da sürdürebilmekte... Şayet bunu da yapabilir ve en önemlisi 11 kişi başladıkları maçı yine 11 kişi tamamlayabilirlerse, işte o zaman Kadıköy’den istediklerini alıp çıkabilirler.



Tabii burada Galatasaray’ın Galatasaray gibi oynaması da çok önemli... Fatih Terim’in macera aramadan, aynı diziliş ve sistemi ile sahaya çıkıp bu maçı kazanmaması için bir sebep yok. Belki bu maçta alınacak bir beraberlik bile şampiyonluk için yetecektir ama şu apaçık bir gerçek ki, Kadıköy’e korkarak çıkarsan yenilirsin. Bu yüzden Galatasaray mutlaka kazanmak için çıkmalı. Peki biraz da şans lazım mı ? Lazım tabii ama... Şans da cesurdan yanadır.

AHMET SELİM KUL: FENERBAHÇE 3-1 KAZANIR

(Gazete Habertürk Fenerbahçe muhabiri)



Türk futbolunun bayramı olan Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin bir yenisinin daha heyecanı sardı bizi. Son iki yılda Beşiktaş’ın ön plana çıkmasıyla biraz daha gölgede kalan bu tarihi hesaplaşma bu sezon iki takımın da şampiyonluk yarışının içinde olmasıyla yeniden tüm ihtişamına kavuştu. Fenerbahçe’nin 19 yıllık serisi de bayramın Anadolu Yakası’nda oynanan karşılaşmalarını bir kat daha fazla heyecanlı hale getiriyor.

Bu tip dev maçlarda son yıllarda ihtiyacı olan ev sahibi takımın çılgın taraftar desteği ve baskısını da yanına alarak istediği sonucu aldığını görüyoruz. Bana göre galibiyetten başka çaresi olmayan Fenerbahçe, bu çerçevede maçı kazanacak. Fakat her ne olursa olsun maçta çok kırılma anı olacağını düşünüyorum. Kırılma anlarını iyi atlatan takım sonuca ulaşacaktır.

Şunu da hatırlatmak gerekiyor. Fatih Terim ve yardımcıları 2012’de oynanan olaylı Süper Final karşılaşmasından sonra ilk kez Kadıköy’e geliyor. Bu da hem Aykut Kocaman’da hem de Fenerbahçe taraftarında ekstra motivasyon yaratacaktır.

Derbinin bir diğer ilginç yanı da belki de ilk kez bu kadar futbolcu bir anda Kadıköy’de ilk Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çıkacak. Fenerbahçe’de Alper Potuk dışında Galatasaray’a gol atmış isim yok. Galatasaray’da Muslera dışında Kadıköy’e çıkmış yabancı yok. Bu durum da derbide birçok yeni hikayeyi beraberinde getirecektir.

Umarım gerginliğin oyun sınırları içinde kaldığı, keyifli bir derbi izleriz. Benim tahminim Fenerbahçe’nin 3-1 kazanacağı yönünde.

FENERBAHÇE'NİN KADIKÖY'DE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, rakibine iç sahada 1999 yılından bu yana kaybetmiyor. Sahasında son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, Galatasaray'la Kadıköy'de oynadığı son 21 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı da Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 yıldaki 15 maçta yenilgi yüzü görmedi.

BÜLENT YAVUZ: BÜLENT YILDIRIM'DAN BAŞKASI YÖNETEMEZDİ

Dört dörtlük bir atama. Bu aşamada bu maçı Bülent Yıldırım'dan başkası yönetemezdi. MHK Başkanı Sayın Yusuf Namoğlu da zaten 3-4 haftadır Bülent Yıldırım'ı bu derbiye hazırlıyordu. Bu tür derbilerden onlarcasını yöneten sevgili Bülent Yıldırım, bu maçı da tereyağından kıl çeker gibi yönetir. Ancak futbolcuların hakemin işi zora sokmalaları gerekir. El-kol itirazları yapmamaları lazım. Sportmence oynarlarsa hakem de her iki takım adına kuralı hakça uygulayarak kimseyi üzmez. Ama aksi olursa futbolcular hakemi sıkıştırmaya kalkarsa, orasını burasını çekmeye kalkarlarsa, hakemin de ruh hali bozulabilir. Şiddetli ve acımasız pozisyonlara izin vermez. Ceza alanları içerisinde dikkatlidir. Futbolculardan daha çok koşar. Her pozisyonun yanındadır. Aldatmalara karşı hassastır. Önce ikaz eder, sonra ihtar, gerekirse ihracı da yapar. 25 yıldır tanıdığım Bülent Yıldırım, kimsenin hakkını yemeden adaletli ve eşit bir maç yönetir.

GALATASARAY 18 YILDIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakip sahada son 21 maçını kazanamadı. Fenerbahçe karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Aralık 1999'da alan sarı-kırmızılı ekip, sonraki 21 resmi maçın 6'sında berabere kalıp 15'ini kaybetti. Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 21 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı. Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı. Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 21 maçın 11'inde skor üretemezken, 2 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı.

Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 21 resmi maç ve sonuçlar şöyle:

Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS) 07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4 06.05.2001 Süper Lig 2 - 1 16.02.2002 Süper Lig 1 - 0 06.11.2002 Süper Lig 6 - 0 29.02.2004 Süper Lig 2 - 1 22.05.2005 Süper Lig 1 - 0 08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1 22.04.2006 Süper Lig 4 - 0 03.12.2006 Süper Lig 2 - 1 08.12.2007 Süper Lig 2 - 0 03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0 09.11.2008 Süper Lig 4 - 1 25.10.2009 Süper Lig 3 - 1 24.10.2010 Süper Lig 0 - 0 17.03.2012 Süper Lig 2 - 2 12.05.2012 Süper Lig 0 - 0 12.05.2013 Süper Lig 2 - 1 10.11.2013 Süper Lig 2 - 0 08.03.2015 Süper Lig 1 - 0 25.10.2015 Süper Lig 1 - 1 20.11.2016 Süper Lig 2 - 0

DÜNYA YILDIZLARI DA ÇARE OLAMADI

Sarı-kırmızılı forma altında yerli ve yabancı birçok önemli futbolcu da deplasmanda Fenerbahçe karşısında son dönemde galibiyet göremedi. Galatasaray'la önemli başarılar elde eden yıldız oyuncular, taraftarın Kadıköy'deki galibiyet hasretine son veremedi.

Sarı-kırmızılı takımın deplasmanda galibiyet alamadığı 18 yılı aşkın sürede Galatasaray formasını şu önemli oyuncular terletti:

Didier Drogba, Wesley Sneijder, Franck Ribery, Lukas Podolski, Faryd Aly Camilo Mondragon, Haim Revivo, Rigobert Song, Stjepan Tomas, Milan Baros, Fernando Muslera, Shabani Nonda, Mario Jardel, Cassio Lincoln, Abdul Kader Keita, Elano Blumer, Harry Kewell, Emmanuel Eboue, Felipe Melo, Johan Elmander, Arda Turan, Ümit Karan, Abdullah Ercan, Umut Bulut, Selçuk İnan, Necati Ateş, Burak Yılmaz, Hamit Altıntop.







AYKUT KOCAMAN MI FATİH TERİM Mİ?





Terim'in üstünlüğü var Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'a karşı galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. İki teknik adamın rekabetinde Terim Galatasaray'ın başında yer alırken Kocaman, İstanbulspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Bu maçlarda Fatih Terim'in takımı, Kocaman'ın ekiplerine karşı 5 galibiyet aldı. Kocaman'ın çalıştırdığı İstanbulspor ile Fenerbahçe ise bu dönemde Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 3 galibiyet elde etti. İki teknik adamın rekabetinde 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Kocaman'ın takımları 14 gol attı, Terim'in öğrencileri ise 17 gol kaydetti.

5 YIL SONRA...

Aykut Kocaman ile Fatih Terim, yaklaşık 5 yıl sonra birbirlerine rakip olacak... Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Galatasaray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim, 9'u Süper Lig'de, 1'i TFF Süper Kupa'da olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi. İki teknik adamın yönettiği takımlar arasındaki son maç 12 Mayıs 2013'te yapıldı. Kadıköy'deki maçta Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, o sezon şampiyonluğa ulaşan Terim yönetimindeki Galatasaray'ı 2-1 yemişti. O tarihten sonra iki teknik adam yeşil sahada hiç karşı karşıya gelmedi. Tecrübeli teknik adamların rekabeti, yaklaşık 5 yıl sonra yine Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle devam edecek.

FENERBAHÇE'YLE 2 GALİBİYET

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Terim ise bu derbilerde 3 kez takımının sahadan galibiyetle ayrılmasını sağladı. İki teknik adamın derbilerinde 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Ülker Stadı'nda oynanan maçlarda Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, Terim idaresindeki Galatasaray'a karşı 1 galibiyet alırken 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:

Tarih Kulvar Kocaman'ın takımı Terim'in takımı Skor 27 Eylül 2002 Süper Lig İstanbulspor Galatasaray 0-2 15 Mart 2003 Süper Lig İstanbulspor Galatasaray 1-2 6 Aralık 2003 Süper Lig İstanbulspor Galatasaray 3-1 7 Aralık 2011 Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray 1-3 17 Mart 2012 Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray 2-2 22 Nisan 2012 Süper Final Grubu Fenerbahçe Galatasaray 2-1 12 Mayıs 2012 Süper Final Grubu Fenerbahçe Galatasaray 0-0 12 Ağustos 2012 TFF Süper Kupa Fenerbahçe Galatasaray 2-3 16 Aralık 2012 Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray 1-2 12 Mayıs 2013 Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray 2-1

GALATASARAY DERBİ GALİBİYETİNE HASRET

Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, son dönemde derbi kazanamıyor. Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda oynadığı son 10 maçını da galip tamamlayamayarak, kötü bir seriye imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 6 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrıldı.

LİGDE SON GALİBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti. Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı. Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 5 maçın dördünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 5 maçta ise iki mağlubiyet ve üç beraberlik yaşadı. Rakipleriyle oynadığı bu 10 derbide sadece 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 13 gole engel olamadı. Galatasaray ayrıca, bu dönemde Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise seri penaltı atışları sonucunda galip ayrıldı.



Galatasaray'ın ligde oynadığı son 10 derbinin skorları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç (GS-Rakip) 2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1 Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 Süper Lig Beşiktaş 0-1 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2 Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2 Süper Lig Beşiktaş 0-1 Süper Lig Fenerbahçe 0-1 2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 2017-2018 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-3

KOCAMAN'IN DERBİ PERFORMANSI



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerindeki 22. derbi sınavını 17 Mart Cumartesi günü Galatasaray karşısında verecek... Sarı-lacivertli takımın başında bugüne dek Beşiktaş ve Galatasaray karşısında 21 derbiye çıkan Kocaman, bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 8 galibiyet almasını sağladı. Söz konusu derbilerde Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 7 beraberlik alırken, 6 defa da yenildi.