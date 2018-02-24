1 | 25

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda büyük etkiye sahip olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ın sahaya sürmesini beklediğimiz ilk 11'ler...