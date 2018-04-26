Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın hakemi açıklandı.

Derbiyi Hakem Fırat Aydınus yönetecek. Yardımcılıklarını ise; Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Fırat Aydınus'un yönettiği son derbi Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki 2-2'lik Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesiydi. O mücadelede Ricardo Quaresma kırmızı kart görmüştü. Aydınus ayrıca ligin ilk yarısında Vodafone Park'taki Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinde de düdük çalmış ve siyah-beyazlılar karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) April 26, 2018

Fırat Aydınus'un yönettiği Beşiktaş maçlarında, siyah beyazlı takım 6 kırmızı kart görürken rakiplere de 12 kırmızı kart çıktı.

Aydınus, 1 Nisan'daki Galatasaray - Trabzonspor mücadelesinde düdük çalmış ve sarı-kırmızılılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

MAÇ NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 30 haftada ilk iki sırada bulunan Galatasaray ve Beşiktaş, 29 Nisan Pazar günü saat 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Derbinin biletleri dün satışa sunulurken genel satışları ise bugün başlayacak.

Derbi maçın bilet fiyatları, 100 ile bin lira arasında değişiyor. Derbinin bilet fiyatları şöyle:

KATEGORİ 1: 1,000 TL

KATEGORİ 2: 900 TL

KATEGORİ 3: 750 TL

KATEGORİ 4: 750 TL

KATEGORİ 5: 600 TL

KATEGORİ 6: 450 TL

KATEGORİ 7: 350 TL

KATEGORİ 8: 250 TL

KATEGORİ 9: 200 TL

KATEGORİ 10: 125 TL

KATEGORİ 11: 100 TL

KATEGORİ 12 (MİSAFİR): 125 TL

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ VE CEZALILARI

Ev sahibi Galatasaray'da Serdar Aziz, sarı kart cezalısı olması nedeniyle dev maçta forma giyemeyecek. Öte yandan sarı-kırmızılı takımda Eray İşcan'ın dizindeki sakatlığı devam ediyor. Galatasaray'da dev maç öncesi Sofiane Feghouli, Maicon ve Sinan Gümüş sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan olaylı derbi maçta doğrudan kırmızı kart gören Pepe, bir maç ceza aldı. Portekizli oyuncu cezasını Yeni Malatyaspor maçında tamamladığı için Galatasaray derbisinde forma giyebilecek. Siyah-beyazlı ekipte Caner Erkin, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Atınç Nukan'ın çapraz bağlarından geçirdiği sakatlık ise devam ediyor. Beşiktaş'ta Dusko Tosic ve Alvaro Negredo ise kart ceza sınırında bulunan isimler.