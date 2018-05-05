Derby County - Barnsley karşılaşma önü

Derby County ve Barnsley, 06 Mayıs 2018 Pazar günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:30. Derby County 72 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Barnsley 41 puanda ve 21. sırada. Derby County son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Barnsley, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 444 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Derby County kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Barnsley sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Derby County son haftadaki Rotherham United müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Barnsley, Newcastle United karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Derby County, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Derby County, kendi sahasında 37 gol attı, 21 gol yedi.

Barnsley, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyet elde etti. Barnsley, deplasmanda 22 kez ağları sarsarken, 36 kez topu kendi kalesinde gördü.