Derby County - Fulham maçı öncesi rakamlar

İngiltere Championship Yükselme Play Off Yarı Final heyecanı devam ediyor. Derby County, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Fulham takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Derby County, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Fulham son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 133. İddaa'da Derby County kazanır 2.60, berabere biter 2.90, Fulham kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Derby County son haftadaki Barnsley müsabasında 4-1 kazandı.

Fulham, Birmingham City karşılaşmaında 3-1 yenildi.