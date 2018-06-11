Bu akşam saatlerinde, Gölcük Şirinköy Mahallesi Beyoğlu Deresi'nde ceset gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, derede taşlara takılan cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemede ölen kişinin 4 gündür kayıp olan Cüneyt Recep Ürküt olduğu belirlendi.

DHA'nın haberine göre, olay yerinin 30 metre yukarısında ise Cüneyt Recep Ürküt'ün cep telefonu bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ürküt'ün cesedi morga kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Ürküt'ün vücudunda herhangi bir yara görülmezken, ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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