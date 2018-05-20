Derry City - Bray Wanderers maçı ne zaman?

Derry City ve Bray Wanderers, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Derry City 27 puanla 5. sırada, Bray Wanderers 8 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Derry City, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bray Wanderers, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 522 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Derry City kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Bray Wanderers sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Derry City son hafta oynanan St Patrick`s Ath maçında 5-2 yenildi.

Bray Wanderers ise Cork City karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Derry City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Derry City, kendi sahasında 17 gol attı, 7 gol yedi.

Bray Wanderers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bray Wanderers, 3 gol atarken 28 gol yedi.