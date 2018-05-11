Derry City - Cork City sahaya çıkıyor

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Derry City, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Cork City takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. 26 puanlı Derry City 4. sırada bulunuyor, Cork City 34 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Derry City, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Cork City, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 146 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Derry City kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Cork City sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Derry City son haftadaki St Patrick`s Ath müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Cork City ise Bray Wanderers maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Derry City, 16 gol attı ve 3 gol yedi.

Cork City, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cork City 15 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.