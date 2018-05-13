Derry City - Dundalk sahaya çıkıyor

İrlanda Premier Lig maçında Derry City ile Dundalk, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Derry City 27 puanla 4. sırada, Dundalk 34 puanla 2. sırada bulunuyor. Derry City son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Dundalk, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 634. İddaa'da Derry City kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Dundalk kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Derry City önceki hafta St Patrick`s Ath mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Dundalk, Galway FC karşılaşmaında 3-4 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Derry City, 16 gol attı ve 3 gol yedi.

Dundalk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Dundalk, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.