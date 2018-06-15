Derry City - Dundalk sahaya çıkıyor

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Derry City, 15 Haziran 2018 Cuma günü Dundalk takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Derry City 33 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Dundalk 52 puanda ve 2. sırada. Derry City, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Dundalk, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 156 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Derry City kazanırsa 4.60, beraberlik çıkarsa 3.40, Dundalk sahadan galip ayrılırsa 1.45 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Derry City önceki hafta Bohemians mücadelesinde 1-2 kazandı.

Dundalk ise Limerick karşılaşmasında 4-0 kazandı.

Derry City, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 9 gol yedi.

Dundalk, dış sahada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dundalk 19 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.