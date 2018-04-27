Derry City - Shamrock maçı rakamları

Derry City ve Shamrock, 27 Nisan 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. 22 puanlı Derry City 4. sırada bulunuyor, Shamrock 17 puana sahip ve 5. sırada. Derry City son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Shamrock, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 206 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Derry City kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Shamrock sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Derry City son haftadaki St Patrick`s Ath müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Shamrock ise Limerick maçında 2-1 kazandı.

Derry City, evinde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 3 gol yedi.

Shamrock, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shamrock 4 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.