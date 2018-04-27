Derry City - Shamrock maçı rakamları

Derry City ve Shamrock, 27 Nisan 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Derry City 22 puanla 4. sırada, Shamrock 17 puanla 5. sırada bulunuyor. Derry City son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Shamrock, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 206 kodlu maçı oynayanlar; Derry City galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Shamrock galibiyet oranı 2.40. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Derry City son haftadaki St Patrick`s Ath müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Shamrock ise Limerick maçında 2-1 kazandı.

Derry City, evinde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 3 gol yedi.

Shamrock ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shamrock, 4 gol atarken 9 gol yedi.