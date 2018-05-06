Derry City - Shelbourne maçı heyecanı

Derry City ve Shelbourne, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü İrlanda Lig Kupası Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Derry City, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Shelbourne, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 622 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Derry City kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Shelbourne sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Derry City önceki hafta Shelbourne mücadelesinde 3-1 kazandı.

Shelbourne, Derry City karşılaşmaında 3-1 yenildi.