Derry City - Sligo Rovers maçı rakamları

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Derry City, 01 Haziran 2018 Cuma günü Sligo Rovers takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. 30 puanlı Derry City 4. sırada bulunuyor, Sligo Rovers 17 puana sahip ve 8. sırada. Derry City son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sligo Rovers, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 166. İddaa'da Derry City kazanır 1.40, berabere biter 3.50, Sligo Rovers kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Derry City önceki hafta St Patrick`s Ath mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Sligo Rovers ise Drogheda United karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Derry City, 19 gol attı ve 7 gol yedi.

Sligo Rovers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sligo Rovers, 8 gol atarken 11 gol yedi.