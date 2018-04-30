Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Çameli ilçesinde Cengiz Hoplar'a ait evde meydana geldi. Hoplar'a ait evin yakınına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu evdeki elektronik eşyalar ve bağlı bulundukları prizler etkilendi.

DHA'nın haberine göre, bu sırada evde bilgisayarda ders çalışan Çameli Anadolu Lisesi öğrencisi Edanur Hoplar, elektrik akımı nedeniyle yaralandı.



Ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Edanur Hoplar, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hoplar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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