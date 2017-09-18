Ders zili Necmettin öğretmensiz çaldı

Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın görev yaptığı Siverek ilçesindeki ilkokulda yeni eğitim öğretim dönemi hüzünlü başladı.

Yılmaz'ın isminin verildiği Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki ilkokulda düzenlenen törende, şehitler için saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından öğrenciler ders başı yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni eğitim yılının başlaması dolayısıyla ilçedeki tüm okullarda olduğu gibi şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın okulunda da tören düzenlendiğini, kendisinin de buradaki törene katıldığını söyledi.

Törenin ardından çocuklara kitaplarını dağıttıklarını kaydeden Kapanoğlu, Yılmaz'ın şehadetinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kapanoğlu, şehit Necmettin Yılmaz'ın yerine öğretmen ataması yapıldığını anlattı.

Öğrenciler de Necmettin öğretmenlerini özlediklerini ve onsuz ders başı yapmanın hüznünü yaşadıklarını kaydettiler.

Necmettin Yılmaz

şanlıurfa