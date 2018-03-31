Cadde'nin haberine göre, aile arasında gerçekleşen törenle kızını Cem Öğet’le nişanlandıran Derya Baykal, “Aileye bir çocuk daha katıldı. Kız vermek çok kötü bir şeymiş. Her şeyi geleneklere uygun olarak hazırladık” ifadelerini kullandı.

Geleneklere uyduğunu belirten Ferhan Şensoy ise “Tuzlu kahve yaptınız mı?” sorusuna, “Kahve çok tuzlu değildi. Kıyamadım” cevabını verdi.