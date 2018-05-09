HT Magazin'de yer alan habere göre, kısa bir sürede aşk şarkılarının aranılan isimleri arasına girecek olan Bedavacı, yorumcu kişiliğinin yanı sıra besteci kimliğiyle de bizleri kendisine hayran bırakacak.



Albümdeki tüm şarkıların sözü ve müziği Derya Bedavacı’ ya ait.

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