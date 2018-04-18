Derya Şen ekranlarda birçok projede yer alarak izleyiciye kendini tanıtmıştı. Oyuncu Derya Şen, ünlü şef Ayvaz Akbacak ile dün nikah masasına oturdu. Derya Şeni, nikahın ardından çok mutlu olduğunu ve kutlamaların 40 gün 40 gece süreceğini söyledi. İşteDerya Şen'in yaşamına dair detaylar...

DERYA ŞEN KİMDİR?

Başarılı oyuncu Derya Şen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Ayrıca 2 yıl Plato Film Okulu Dizi ve Sinema Oyunculuğu eğitimi almıştır.

1982 yılında dünyaya gelen Derya Şen Mersin Tarsus doğumludur. Öznur Kula Menajerlik’e bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Derya Şen aslen Selanik göçmenidir. Bir röportaj’da babaannesi ve dedesinin 1924 senesinde mübadele ile Selanik’ten Anadoluya göç eden Müslüman Türklerden olarak kökenini açıklamıştır. 10 sene profesyonel olarak lisanslı voleybol oynamıştır.

Arka sıradakiler, Aile Reisi, Gerçek Masallar, Lale Devri, Kabaktan mı Dudaktan mı?, Baba Dostu, Düşman Kardeşler, Seksenler, Mihrap Yerinde, Yahşi Cazibe, Böyle Bitmesin, Kardeş Gibi, Vay Başıma Gelenler, Balıkçının Karısı gibi bir çok projede rol almıştır. Günümüzde ise Kanal 7 ekranlarında yayınlanmakta olan Elif dizisinde Tülay karakterini canlandırmaktadır.

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