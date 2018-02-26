Ferhan Şensoy 67 yaşına bastı. Usta sanatçının doğum gününü kutlayan kızı Ferhan Şensoy, babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını yayınlayarak, "İyi ki doğdun canım babam" notunu düştü.

Derya Şensoy ise paylaşımına, "İyi ki doğdun canım babam. Bana yazmayı, çizmeyi ve hep dimdik ayakta durmayı öğreten babam, iyi ki varsın" notunu düştü.