İHA'nın haberine göre, Akşehir Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleştirilen ve yaklaşık 6 bin kişinin izlediği konserde; Derya Uluğ hareketli şarkıları ve dansları ile hayranlarını coşturdu.



Dansçıları eşliğinde söylediği şarkıları ve popüler şarkılar eşliğinde yaklaşık 2 saat sahnede kalan Derya Uluğ, hayranlarıyla hemen hemen bütün parçalarda düet yaptı.



Dokuz kişilik orkestra ekibiyle sahne alan Uluğ, dans şovuyla da Akşehir Açık Hava Tiyatrosunun dolduran izleyicilerden sık sık alkış aldı.

Gecenin sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından sanatçıya günün anısına bir plaket takdim edildi.