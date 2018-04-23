HT Magazin'de yer alan habere göre, sahneye çıkmadan önce gazetecilerle kuliste bir araya gelen şarkıcı, Emrah Karaduman’la yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu söyleyip ekledi: “Eski bir şarkının cover’ını seslendireceğim.”

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